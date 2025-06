"Fomos sequestrados em águas internacionais", diz Greta Thunberg; brasileiro permanece detido em Israel

Os doze integrantes da Flotilha da Liberdade, navio humanitário que tentava furar o bloqueio de Israel para levar ajuda a Gaza, tiveram a opção de aceitar a extradição ou continuar presos. A ativista Greta Thunberg estava de volta a caminho da Suécia, nesta terça-feira (10). O brasileiro Thiago Ávila continua detido, segundo a Coalizão da Flotilha da Liberdade.

A Coalizão da Flotilha da Liberdade (FFC, na sigla em inglês) lançou um comunicado atualizando a situação dos ativistas detidos na véspera por Israel: quatro, incluindo Greta Thunberg, foram deportados, e oito permanecem sob custódia israelense. Entre estes últimos está o brasileiro Thiago Ávila, 38 anos, natural de Brasília.

A RFI entrou em contato com as embaixadas do Brasil em Tel Aviv e em Ramalá para saber do paradeiro exato de Ávila, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.