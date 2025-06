França declara guerra a "fast fashion" e aprova lei contra moda poluidora

Para ser implementado, o projeto de lei precisa agora ser submetido a um acordo entre deputados e senadores em uma reunião conjunta da comissão prevista para o segundo semestre deste ano. Enquanto isso, a Comissão Europeia será notificada e poderá apresentar suas observações à França sobre esta questão complexa.

"Este é um passo importante na luta contra o impacto econômico e ecológico da moda rápida e ultrarrápida, e um forte sinal enviado tanto a fabricantes quanto a consumidores", reagiu a ministra da Transição Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, após a aprovação do projeto de lei.

Shein visada

A plataforma digital de vendas pela internet Shein é particularmente visada pelos senadores. A empresa sediada em Singapura se destaca na indústria têxtil devido à proliferação de seus produtos. Uma média de 7.220 novos itens são adicionados por dia, de acordo com uma análise realizada pela AFP, de 22 de maio a 5 de junho.

Em comparação com cerca de 290 novos itens adicionados diariamente na categoria "roupas femininas" e 50 na categoria "roupas masculinas" no site da H&M, uma loja tradicional do setor da fast fashion. A ambição do Senado e do governo é, portanto, visar a Shein em vez de H&M, Zara ou Kiabi, outras marcas com forte apelo de vendas. "Traçamos uma linha clara entre o que queremos regular, a moda ultrarrápida (...), e o que queremos preservar: a moda acessível, mas enraizada, que emprega na França, que estrutura nossas regiões, que cria conexões e apoia a economia local", insistiu a senadora Sylvie Valente Le Hir, do partido Os Republicanos (de direita), relatora do projeto de lei.

A Shein, por sua vez, lamentou o texto da lei que segundo avalia "corre o risco de colocar a responsabilidade pela sustentabilidade sobre os consumidores, que já enfrentam pressões econômicas, reduzindo ainda mais seu poder de compra". A empresa defende abertamente seu modelo de negócios, publicando cartazes com os dizeres "Moda é um direito, não um privilégio" e organizando encontros de consumidores.