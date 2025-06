"Hamas deve entregar suas armas", diz presidente da Autoridade Palestina em carta enviada à França

Israel já declarou que não aceitará qualquer papel para a Autoridade Palestina no enclave após a guerra e denunciou países que consideram reconhecer a soberania palestina.

A conferência da ONU em Nova York será copresidida pelo presidente francês e pelo príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e acontece em um momento crítico da ofensiva das forças israelenses na Faixa de Gaza.

Como coanfitrião da conferência, Emmanuel Macron deve esclarecer a sua "determinação" em reconhecer um Estado palestino e apresentar a carta que recebeu de Mahmoud Abbas, líder da Autoridade Palestina desde a morte de Yasser Arafat, em 2004.

No documento, o líder palestino condena o ataque do grupo Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, pede a libertação de todos os reféns mantidos na Faixa de Gaza e promete reformas, informou o Palácio do Eliseu.

Um Estado Palestino reformado

Mahmoud Abbas, de 89 anos, enviou a carta na segunda-feira (9) ao chefe de Estado francês e ao príncipe herdeiro saudita, que copresidirá a conferência sobre a chamada solução de dois Estados, prevista para acontecer de 17 a 21 de junho, em Nova York.