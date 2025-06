Inspetora é morta a facadas por aluno em escola na França; Macron lamenta "violência sem sentido"

O suspeito, "de uma família onde ambos os pais trabalham, não apresentava nenhuma dificuldade específica e era um embaixador bullying", como são chamados nas escolas francesas os alunos voluntários na luta contra o assédio escolar, de acordo com a ministra da Educação francesa, Élisabeth Borne. Ela visitou o centro escolar na tarde desta terça-feira, onde falou com a imprensa. "Seus professores estão totalmente perplexos com o que aconteceu", acrescentou. "Ele havia sido suspenso duas vezes temporariamente no início do ano por problemas de comportamento nas aulas. Mas, desde novembro, não houve nenhuma dificuldade com este aluno."

"Enquanto zelava por nossas crianças em Nogent, uma assistente educacional perdeu a vida, vítima de uma onda de violência sem sentido. Todos nós estamos com sua família, seus entes queridos, seus colegas e toda a comunidade educacional. A nação está de luto e o governo está mobilizado para reduzir a criminalidade", escreveu o chefe de Estado no X.

Alors qu'elle veillait sur nos enfants à Nogent, une assistante d'éducation a perdu la vie, victime d'un déferlement de violence insensé.



Tous, nous sommes aux côtés de sa famille, de ses proches, de ses collègues et de l'ensemble de la communauté éducative.... ? Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 10, 2025

"A ameaça de armas brancas entre nossas crianças atingiu níveis críticos" e "cabe a nós fazer deste flagelo generalizado um inimigo público", reagiu o primeiro-ministro francês, François Bayrou, na mesma rede social.

Ameaça

O governo da França deve tomar decisões em breve, após as conclusões de um relatório sobre a posse de armas brancas por menores, concluído na última quarta-feira (4).