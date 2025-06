População de pinguins-imperadores da Antártica diminui 22% em 15 anos devido ao aquecimento global

A população de pinguins-imperadores na Antártica diminuiu quase um quarto devido às transformações causadas em seu habitat pelo aquecimento global. O recuo do gelo marinho está causando um declínio populacional "mais rápido do que o esperado", com muitas colônias tendo perdido mais de 20% de seus membros em 15 anos, alertou um importante estudo britânico, publicado nesta terça-feira (10).

Esse rápido declínio foi observado por satélite em dezesseis colônias localizadas na Península Antártica, no Mar de Weddell e no Mar de Bellingshausen, que representam um terço da população da maior espécie de pinguim do mundo, relata o estudo do British Antarctic Survey, publicado na revista Nature Communications: Earth & Environment.

Os cientistas alertaram que a queda é de 22% nos últimos 15 anos (até 2024). "Esta é uma ilustração muito deprimente das mudanças climáticas e de um declínio populacional que está acontecendo mais rápido do que o esperado, mas ainda não é tarde demais", disse Peter Fretwell, pesquisador do observatório britânico que liderou o projeto. As conclusões dessas novas observações são "provavelmente cerca de 50% piores" do que as estimativas mais pessimistas feitas com modelos computacionais, acrescentou.