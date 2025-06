Rússia bombardeia Kiev e Odessa, enquanto negociações por cessar-fogo patinam

A Rússia executou bombardeios em larga escala na madrugada desta terça-feira(10) contra a Ucrânia, com ataques de drones na capital Kiev e na cidade de Odessa, às margens do Mar Negro. Os ataques deixaram três mortos e vários feridos, segundo as autoridades.

Apesar dos esforços internacionais para impulsionar as negociações de paz e acabar com mais de três anos de guerra, Moscou intensificou os ataques contra a Ucrânia, que responde com operações militares em território russo.

Após o lançamento de mais de 300 drones e sete mísseis, o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, reiterou seu apelo para que os aliados ocidentais respondam com "ações concretas". Ele pediu aos Estados Unidos que atuem porque, segundo disse, Washington tem o poder de obrigar a Rússia a buscar a paz. Em uma mensagem nas redes sociais, Zelensky também pediu uma reação da Europa, já que "não tem alternativa exceto mostrar firmeza".