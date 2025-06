Tiroteio em escola da Áustria deixa ao menos 10 mortos

Um ataque com arma de fogo em uma escola de Graz, no sudeste da Áustria, deixou ao menos dez mortos na manhã desta terça-feira (10), entre eles, o suposto atirador. Outros alunos e professores também foram gravemente feridos pelos disparos, segundo o Ministério do Interior austríaco.

"Várias unidades da polícia especial estão no local", indicou a pasta, evocando "tiros" dentro do estabelecimento de ensino. Segundo o canal austríaco ORF, um aluno estaria na origem do tiroteio. O porta-voz da polícia local, Fritz Grundnig, indicou às mídias do país que o jovem provavelmente se suicidou.

"A situação está muito confusa no momento. Pode se tratar de um caso de loucura assassina", declararam outras fontes policiais à agência de notícias APA.