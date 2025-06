Trump desafia autoridades da Califórnia e envia reforço policial a Los Angeles para reprimir protestos

Vindos de um batalhão em Camp Pendleton, localizado ao sul de Los Angeles, esses 700 fuzileiros navais serão temporariamente mobilizados para proteger o pessoal do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e propriedades federais, informou o Exército dos EUA.

"Ver Trump enviar a Guarda Nacional sem a aprovação do governador, é um flagrante desrespeito aos direitos dos estados", avaliou Andrew Schindler, músico de 31 anos, em entrevista à AFP. "E acho muito perigoso que ele esteja usando isso como desculpa para militarizar a força policial," disse.

O presidente dos EUA mantém sua posição. "Se eu não tivesse enviado os militares para Los Angeles nas últimas três noites, esta cidade outrora grande e bela estaria em chamas", escreveu ele, nesta terça-feira, em sua rede social Truth Social.

Batalha política

No início do dia, Donald Trump reiterou que não tinha escolha a não ser enviar tropas para Los Angeles para evitar uma escalada da violência. Os democratas acreditam que a decisão do republicano constitui abuso de poder.

O confronto é duplo: no terreno, acontece entre as forças da lei e os manifestantes que protestam contra as políticas repressivas de Donald Trump em relação aos migrantes ilegais. De outro lado, é uma crise altamente política, colocando em oposição o governo do republicano e a Califórnia, que está na vanguarda dos estados democratas.