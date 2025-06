Após acordo sobre terras raras e estudantes chineses, Trump diz que relação com Pequim é "excelente"

"Nosso acordo com a China está feito", embora "sujeito à aprovação final do presidente Xi (Jinping) e minha", escreveu Trump.

"O presidente Xi e eu trabalharemos em estreita colaboração para abrir a China para o comércio americano", declarou em outra mensagem. "Isso seria uma grande vitória para ambos os países!".

Os mercados de ações reagiram com pouco entusiasmo: o S&P 500 e o Dow Jones ficaram estagnados, e o Nasdaq subiu ligeiramente nas negociações da manhã.

Vistos para estudantes

Ambas as partes concordaram em reduzir suas tarifas de três dígitos em maio, durante as negociações em Genebra, mas o consenso ruiu após Trump acusar a China de violar o acordo.

Washington estava preocupado com a queda no fornecimento de terras raras depois que Pequim começou a exigir que seus exportadores solicitassem licenças no início de abril, visto como uma resposta às tarifas americanas.