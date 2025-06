Ativista brasileiro detido em Israel foi retirado de solitária, mas pode ser repatriado ainda esta semana

A ONG Adalah esclareceu posteriormente que Rima Hassan havia sido libertada do confinamento solitário.

Um tribunal israelense manteve, na noite de terça-feira, as ordens de detenção dos oito ativistas até a próxima audiência, marcada para 8 de julho, informou em comunicado a Adalah. No entanto, a ONG observa que os ativistas poderiam ser devolvidos à sua terra natal esta semana, já que a lei israelense estipula um período de detenção de 72 horas antes que aqueles que entraram ilegalmente no país possam ser deportados à força.

Diplomatas da França confirmaram a informação, afirmando que os ativistas franceses, incluindo a eurodeputada, do partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI), serão expulsos de Israel na quinta e na sexta-feira.

"Agradecemos aos nossos agentes por sua admirável mobilização, que permitiu este rápido desfecho, apesar do assédio e da difamação a que foram submetidos", escreveu o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, no X.

O retorno à França de Rima Hassan e de outro cidadão francês está previsto para a noite de quinta-feira no aeroporto de Roissy-Charles-De-Gaulle. Os outros dois ativistas chegarão na sexta-feira à noite, apurou a AFP junto a uma fonte do aeroporto.

Mas a notícia foi recebida com cautela e desconfiança pelo LFI, que fez da defesa da causa palestina uma de suas principais batalhas e denuncia um "genocídio" em Gaza.