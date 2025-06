Áustria observa um minuto de silêncio e decretou três dias de luto por tiroteio em escola que chocou o país.

A Áustria decretou luto nacional de três dias e um minuto de silêncio nesta quarta-feira (11), um dia após dez pessoas terem sido mortas a tiros em uma escola de Graz, no sudeste, dentre elas um adolescente francês de 17 anos, em um ataque sem precedentes no país. Na terça-feira (10), o suposto autor, um austríaco de 21 anos e ex-aluno da escola, agiu sozinho no ataque com arma de fogo e cometeu suicídio no banheiro da escola após o crime. Uma investigação está em andamento para determinar a motivação do ataque.

Com informações da AFP e da correspondente da RFI em Viena, Isaure Hiace

O país está dividido entre a tristeza e o choque após esta tragédia sem precedentes. Em frente à escola de Graz, no centro da cidade e em igrejas, moradores acenderam velas e depositaram flores em homenagem às vítimas, a maioria jovens.