Brasileiro preso por Israel em ação humanitária segue em cela solitária sob ameaças

O grupo atua com base no direito internacional, em especial na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que garante a liberdade de navegação em águas internacionais.

Na embarcação Madleen, interceptada por Israel nesta semana, estavam Thiago Ávila e outros 11 ativistas de diferentes nacionalidades, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg. Esta foi a segunda tentativa da missão da Flotilha neste ano. Em maio, uma embarcação anterior foi forçada a recuar após ser alvo de ataques com drones pelas forças israelenses.