Classificação do Brasil para a Copa de 2026: "presente para Ancelotti", diz imprensa europeia

"É um belo presente" na noite em que o treinador italiano completou 66 anos, afirma o diário. Foi a primeira vitória dele em dois jogos no comando da equipe, lembra o diário que relatou a homenagem dos torcedores da Neo Química Arena, estádio do Corinthians em São Paulo, com faixas de "Parabéns Carletto".

Para a Gazzetta dello Sport, contra o Paraguai a seleção brasileira jogou "mais organizada, com quatro atacantes que se movimentaram com muita reatividade". Ancelotti terá agora mais tempo e tranquilidade para melhorar a equipe que continua sendo a única do mundo a participar de todos os Mundiais já realizados, lembra o diário italiano.

O inglês The Guardian destacou em título o gol da classificação ao Mundial de Vinícius Jr e a escolha de Ancelotti de jogar com quatro atacantes.

O jornal inglês lembrou que o brasileiro dedicou seu gol ao seu ex-treinador no Real Madrid. "É para você", disse Vini Jr. ao apontar para o técnico italiano na comemoração do gol, descreveu o diário.

"Após o apito final, um clipe dos primeiros dias de Ancelotti no cargo foi exibido em telões espalhados pelo estádio. Houve uma comemoração ruidosa, como se o italiano tivesse trazido vida nova a uma equipe que, há apenas três meses, parecia perdida e condenada", escreveu The Guardian.

O jornal inglês também ressaltou que o Brasil ampliou seu recorde como única equipe a participar de todas as Copas com "os pentacampeões na fila para fazer sua 23ª participação no torneio do próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México".