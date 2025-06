Estudo revela que 2024 foi o ano com maior número de conflitos armados das últimas oito décadas

Em 2024, o mundo vivenciou o maior número de conflitos armados desde 1946, superando 2023, que já era um ano recorde, de acordo com um estudo norueguês publicado nesta quarta-feira (11), que destaca os riscos globais associados ao desengajamento americano. O número de mortes relacionadas aos combates permaneceu mais ou menos estável, o que faz de 2024 o quarto ano mais sangrento desde o fim da Guerra Fria em 1989. África segue no topo do ranking como o continente mais afetado por conflitos armados.

No ano passado, foram registrados 61 conflitos no mundo, espalhados por 36 países, alguns deles com várias guerras acontecendo simultaneamente. Esses são os números apresentados em um relatório do Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo (Prio). A título de comparação, em 2023, 59 conflitos foram contabilizados em 34 países.

"Não se trata apenas de um pico, mas de uma mudança estrutural. O mundo de hoje é muito mais violento e muito mais fragmentado do que era há dez anos", comentou Siri Aas Rustad, editora-chefe do relatório, que analisa as tendências no período de 1946 a 2024.