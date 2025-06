Eventos sobre oceanos dão impulso inédito à economia azul

O professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) Alexander Turra, diretor da cátedra sobre Sustentabilidade do Oceano da Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura), vê um "potencial gigantesco" para o Brasil, com seus quase 10 mil quilômetros de áreas costeiras. Ele brinca que a economia azul vai "do bolinho de aipim" nas praias brasileiras até a produção de energia renovável offshore.

"Agora ela é ampliada para outras atividades que ajudam o oceano a manter a sua vitalidade. O saneamento, que ajuda a combater a poluição das cidades, também pode ser enquadrado como economia azul, porque ajuda a não perdermos o potencial do turismo, por exemplo", explica. Os potenciais variados no turismo costeiro ainda incluem ações ambientais importantes como promover a proteção de recifes de coral e manguezais.

"A gente também está falando de inovação, tecnologia, celulares, aplicativos, startups - empresas que estão começando e precisam ser aceleradas. É um ecossistema de oportunidades", aponta.

Economia do mar x economia azul

O biólogo marinho Ricardo Gomes, presidente do Instituto Mar Urbano, estreou no evento o documentário Quanto vale o azul?, sobre o uso sustentável dos recursos do mar no Rio de Janeiro. O filme ilustra o potencial econômico para a cidade do turismo sustentável, a biotecnologia marinha e a pesca responsável, entre outros exemplos - atividades que, ao mesmo tempo, são regenerativas do meio ambiente.

Na área da pesca, Gomes observa que os conhecimentos tradicionais de comunidades locais garantem os estoques pesqueiros a longo prazo. Na escala mundial, a pesca industrial - que explora cerca de 80% dos peixes - causa prejuízos estimados em US$ 83 bilhões aos pescadores artesanais por ano, conforme a ONU.