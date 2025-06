Gaza: hospitais estão lotados de pessoas atingidas por tiros israelenses ao buscarem comida

Um sistema de saúde à beira do colapso, dezenas de mortos, centenas de feridos. Quase todos os dias, o exército israelense abre fogo contra uma multidão que sofre com a fome na Faixa de Gaza. Milhares de pessoas se reúnem perto dos centros de distribuição de ajuda humanitária, arriscando suas vidas em busca de alimentos. Os poucos hospitais ainda em funcionamento no enclave estão lutando para lidar com o fluxo constante de feridos.

Do correspondente da RFI em Jerusalém, Sami Boukhelifa

Uma jovem de Gaza testemunha anonimamente do hospital de campanha britânico no sul da Faixa de Gaza. Ela está ao lado do leito de seu irmão, que foi gravemente ferido por tiros do Exército israelense enquanto tentava pegar um pacote de ajuda alimentar.