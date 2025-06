Haiti registra recorde de 1,3 milhão de deslocados internos devido à violência, alerta ONU

Insegurança alimentar e furacões

Com o início da temporada de furacões, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU alertou no início de junho sobre sua incapacidade de lidar com qualquer novo desastre no país. Aproximadamente 5,7 milhões de pessoas já sofrem de insegurança alimentar aguda, ou seja, cerca de metade da população, de acordo com o último relatório do IPC (Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar).

Destes, 2,1 milhões são classificados como nível 4 do IPC (emergência) e 8.400 como nível 5 do IPC (este último, catastrófico, equivalente à fome).

Mas o plano de ajuda humanitária para 2025, estimado em mais de US$ 900 milhões, está financiado em apenas 8%, lamentou Lola Castro, diretora regional do PMA, em 3 de junho, após uma visita ao Haiti.

(Com AFP)