Inflação faz Bolívia se afundar em crise econômica; bloqueios nas estradas acirram atritos políticos

A Bolívia está se afundando na crise econômica. Desde o início do ano, os preços aumentaram quase 10%. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas na terça-feira (10) em confrontos no sul da Bolívia entre apoiadores do ex-presidente Evo Morales, que estão bloqueando estradas, e moradores que tentaram forçar a passagem, segundo informou a polícia à AFP.

Com informações do correspondente da RFI em La Paz, Nils Sabi

No centro de La Paz, o mercado de Sopocachi já viveu dias melhores. Neste início de tarde de junho, os clientes são poucos, alguns vendedores até tiram uma soneca, enquanto outros reorganizam suas barracas, como Magali. "Está vindo menos gente. Com a economia do país tão mal, as pessoas vêm com menos frequência", explica ela.