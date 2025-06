Lenine & SpokFrevo Orquestra invadem a França ao som do ritmo pernambucano

Em mais uma ação pelo ano do Brasil na França, chegou a vez do frevo invadir Paris. O cantor e compositor Lenine desembarca por aqui para um show no Teatro Châtelet no dia 16 de junho, desta vez acompanhado pela SpokFrevo Orquestra. Mas antes de chegar à capital, eles tocam no festival Río Loco, em Toulouse, no dia 15 deste mês.

Para as apresentações aqui na França, Lenine e a SpokFrevo Orquestra prometem uma experiência musical que representa a riqueza e a diversidade cultural do Brasil. Os espetáculos serão baseados na longa discografia do cantor pernambucano, ganhador de diversos prêmios, como o Grammy Latino, com arranjos sofisticados da big band, sob a regência do saxofonista e diretor musical maestro Spok.

"São principalmente as canções de Lenine adaptadas para a nossa orquestra de frevo, com alguns arranjos adaptados ou feitos por mim, outros feitos por alguns amigos. E tem sido uma grande diversão, um grande encontro. É o sopro, a voz e o espírito de Pernambuco dentro desse espetáculo", disse Spok.