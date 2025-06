Contra protestos, Los Angeles impõe toque de recolher; 25 pessoas foram presas

10.jun.2025 - Policiais fecham as pontes e o acesso a uma rodovia devido ao toque de recolher em Los Angeles Imagem: Apu GOMES / AFP

Desde sexta-feira, a segunda maior cidade dos EUA, com grande população hispânica, tem sido palco de confrontos entre manifestantes que denunciam as operações do ICE (Agência Federal de Imigração e Alfândega dos EUA) contra imigrantes ilegais — e policiais com equipamento de choque. No entanto, esses confrontos permaneceram esporádicos e localizados.

Calmaria na terça-feira

Na manhã de terça-feira, a calma havia retornado ao centro de Los Angeles após mais uma noite de vandalismo e saques no distrito de Downtown. A prefeita Karen Bass distingue claramente os saqueadores noturnos dos manifestantes diurnos, mas as imagens de destruição, descritas pelo correspondente da RFI, servem à mensagem de Donald Trump sobre seu desejo de restaurar a lei e a ordem em Los Angeles.

As ruas permaneceram relativamente calmas na quarta-feira, no centro de Los Angeles, incluindo o bairro de Little Tokyo, após um impasse noturno entre manifestantes — que dispararam fogos de artifício contra policiais — e os agentes, que responderam com gás lacrimogêneo.

No entanto, policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) intervieram para prender centenas de manifestantes em frente a um tribunal. Um pouco mais adiante, cerca de cem pessoas entraram em uma rodovia, interrompendo brevemente o trânsito.