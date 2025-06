Negação coletiva de tentativa de golpe não ajuda Bolsonaro nem outros investigados, dizem especialistas

Bolsonaro admitiu que discutiu com integrantes das Forças Armadas a situação política do país após sua derrota nas urnas em 2022 "até para ter noção da conjuntura" e que chegou a avaliar "alternativas" para não reconhecer o resultado das urnas, mas "dentro da Constituição". Ao negar que tenha havido trama golpista, minimizou o cenário posto na época: "Falar em golpe, sem qualquer participação minha, graças a Deus eu estava fora do país, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas, isso não é golpe".

Para o analista político e advogado Melillo Diniz, o balanço do depoimento do núcleo principal do processo que apura a tentativa de ruptura institucional foi ruim para os investigados. A repetida negativa em torno de um plano antidemocrático para impedir a posse de Lula, reduzindo a importância de reuniões, de minuta de golpe, dos acampamentos, mas apresentar algo mais concreto, não tira as suspeitas:

"Eles todos caminham sobre o fio da navalha dizendo que talvez tenha havido um debate ou outro, mas que isso não teve grandes consequências para todo o processo que levou ao 8 de janeiro. Tenho a avaliação de que o conjunto dos depoimentos piora muito a situação deles, porque nesses casos complexos, quando os argumentos dos réus são muito frágeis, não basta a falta de provas da acusação. Ao meu modo de ver, há que se provar a inocência de cada um deles. E isto ainda não aconteceu", avaliou Diniz.

Para o especialista, a atitude de Bolsonaro durante a sessão no Supremo Tribunal Federal que, cercado de dois advogados, ficou cara a cara com Moares, ilustra a apreensão pelo andar do processo. "A forma como Jair Bolsonaro escolheu para se apresentar diante do público e do STF, com jeito risonho, uma tentativa de ser leve, pedido de desculpas, algumas brincadeiras, isso demonstra em verdade poucos argumentos oferecidos pela defesa", disse o representante da consultoria Inteligência Política.

Tática militar falha

Abraçando o direito de ficar calado e não produzir provas contra si, o general Augusto Heleno se recusou a responder às perguntas de Alexandre de Moraes. A estratégia era atender apenas às indagações da própria defesa.