Onda de calor recorde na Groenlândia fez gelo derreter 17 vezes mais rápido em maio

O gelo derreteu 17 vezes mais rápido que a média histórica entre 15 e 21 de maio na Groenlândia, consequência de uma onda de calor recorde que também afetou a Islândia, advertiu a rede científica World Weather Attribution (WWA), nesta quarta-feira (11).

Os dados de 2025 foram comparados com a média de degelo durante o período entre 1980 e 2010, segundo a WWA.

"A contribuição do degelo da Groenlândia para o aumento do nível do mar é maior do que teria sido sem essa onda de calor", destacou Friederike Otto, professora de Ciências do Clima no Imperial College de Londres.