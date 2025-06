Oposição decide colocar em votação lei para dissolver o parlamento de Israel

A sessão do Knesset já começou, mas a coalizão de Netanyahu "empurrou" a votação para o final da tarde ou início da noite, de forma a ganhar tempo.

Por lei, caso o projeto de dissolução do Knesset venha a ser for reprovado, ele não poderá ser apresentado novamente durante um período de seis meses. Este é o risco político assumido pela oposição, que não tem garantias de que conseguirá aprová-lo. A tendência é que o Judaísmo Unido da Torá (UTJ), partido que compõe o governo de Netanyahu, vote a favor, mas ele só possui sete das 68 cadeiras da coalizão.

Ou seja, mesmo com este possível apoio, a oposição não conseguiria antecipar as eleições, uma vez que Netanyahu ainda teria ao seu lado 61 dos 120 membros do parlamento, a maioria mínima necessária para manter o governo de pé.

Todas as fichas foram depositadas no Shas, partido da ultraortodoxia sefardita judaica, que tem 11 das 120 cadeiras do Knesset. Se o Shas se juntar ao UTJ e decidir por votar a favor da dissolução do Knesset, aí a coalizão ficaria apenas com 50 das 120 cadeiras, abaixo, portanto, do número decisivo de 61 parlamentares.

De qualquer maneira, o processo não é rápido. Será preciso aprovar o projeto de dissolução em quatro votações. A de hoje e em mais três rodadas que devem ser realizadas até 27 de julho, quando o parlamento entra em recesso e só retorna em 19 de outubro.

Caso no final de todo este caminho legal e de articulações políticas o governo realmente caia, já há uma data para a realização de novas eleições: 21 de outubro deste ano.