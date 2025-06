Assembleia Geral da ONU vota nova resolução por cessar-fogo imediato e ajuda humanitária em Gaza

Além disso, o documento propõe que os países-membros adotem medidas para pressionar Tel Aviv a respeitar a Carta da ONU e garantir ajuda humanitária irrestrita à população palestina. É um movimento simbólico, mas com potencial de aumentar o isolamento diplomático de Israel ? especialmente se for aprovado com maioria expressiva na Assembleia.

EUA vetou tentativa de acordo votada no início do mês

A resolução de 4 de junho foi apresentada por um grupo de dez países, incluindo Argélia, Dinamarca, Grécia, Paquistão e Coreia do Sul, e contava com o apoio de 14 dos 15 membros do Conselho. Ela exigia um cessar-fogo imediato, permanente e incondicional em Gaza, cobrava a libertação de todos os reféns em poder do Hamas e expressava profunda preocupação com o risco de fome e o colapso do sistema de saúde em Gaza.

Também reafirmava que todas as partes deveriam seguir o direito internacional humanitário, além de pedir o fim imediato das restrições à entrada de ajuda humanitária. Era um texto abrangente, que recebia amplo apoio ? mas acabou barrado pelo veto dos EUA.

Segundo a embaixadora dos EUA na ONU, Dorothy Shea, o texto era inaceitável por três motivos: pelo que dizia, pelo que deixava de dizer e pela maneira como foi conduzido. Para os EUA, a proposta falhava por não condenar explicitamente o Hamas e nem exigir que o grupo se desarme e deixe Gaza.

Washington argumenta que não pode apoiar nenhuma resolução que não reconheça o direito de Israel à autodefesa. A embaixadora ainda acusou o Hamas de rejeitar várias propostas de cessar-fogo ? incluindo uma apresentada no fim de semana anterior à votação ? e disse que o Conselho não pode "recompensar a intransigência" do grupo.