Cantora Fernanda Abreu diz que funk carioca sofre preconceito racial até hoje

Fernanda Abreu lembrou que seus shows fora do Brasil sempre têm muitos brasileiros e que a energia do palco contagia a todos. "O show é energético, com muita dança, suingue, embalo e batida. Então a receptividade é sempre muito boa", destacou.

A cantora carioca, que sempre teve grande identificação com o Rio de Janeiro, revelou que a sua cidade natal é grande inspiração. "O Rio é onde vivo. Eu entendo o mundo através deste olhar carioca. O Rio é uma cidade de uma contradição muito grande, uma desigualdade que está muito na cara das pessoas. Você tem, por exemplo, um bairro como São Conrado, que é riquíssimo no asfalto e, na parte de cima, tem a favela da Rocinha, uma das maiores da América Latina. E esse contraste acontece em todo o Rio de Janeiro. Não é como em algumas outras cidades, que têm periferia e pobreza, mas fora do centro: como se houvesse cinturões. Você tem de caminhar muito para poder enxergar a pobreza e a desigualdade. No Rio de janeiro, por conta do relevo com morros, e com o surgimento de favelas, essa contradição é muito visível", explicou.

"Eu comecei minha carreira solo em 1990 com uma linguagem musical muito diferente do que estava sendo feita na época. Eu abracei uma cultura periférica e favelada. Eu era uma menina branca de classe média e sempre defendi o funk carioca porque, no fundo, eu sempre achei que o preconceito era racial; tinha sempre um racismo estrutural ligado a uma rejeição ao funk carioca, muito mais do que musical. Era uma música feita por pretos, pobres e favelados. Então, estava sendo sempre criminalizada, e até hoje é assim"

Fernanda Abreu lembrou que, até o início dos anos 90, os morros cariocas eram redutos de samba e, a partir dali, a juventude começou a abraçar esta música eletrônica feita por DJs, que era o funk carioca.

"Eu acredito que a minha contribuição dentro da música pop dançante brasileira é ter trazido essa linguagem do funk e a mistura com o samba e com a música eletrônica. Hoje a gente vê aflorar artistas como Anitta, Ludmila, Isa, Luísa Sonsa e tantas outras grandes artistas brasileiras. E que, de certa maneira, seguiram este caminho da música pop dançante", disse.

"Musicalmente, o Rio de Janeiro é uma cidade que inventou o chorinho, o samba, a bossa nova e o funk carioca. Então, não tem como eu, que trabalho com música, não olhar, não ouvir e não enxergar essas expressões musicais e culturais. Foi aí que comecei a fazer a minha própria mistura", revelou a cantora.