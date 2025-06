EUA: protestos contra a política imigratória de Trump se espalham pelo país

A cidade de Spokane, no Estado de Washington, no noroeste do país, foi a segunda a decretar toque de recolher noturno, na última noite. Na cidade, que tem cerca de 230 mil habitantes, era proibido circular entre 21h30 de quarta-feira às 5h de quinta-feira (pelo horário local).

No Texas, o governador republicano Greg Abbott ordenou o envio da Guarda Nacional para um protesto em San Antonio. Isso não impediu que centenas de manifestantes se reunissem perto da prefeitura.

Trump é vaiado em teatro

Na noite de quarta-feira, Donald Trump foi vaiado em uma sala de espetáculos em Washington DC, onde foi assistir ao musical "Os Miseráveis" com sua esposa Melania Trump. No local, ele ameaçou convocar a Guarda Nacional a outras cidades onde os atos continuarem.

Apesar do envio de tropas para Los Angeles e da promessa do presidente de nunca deixar "a lei da multidão dominar a América", os protestos se multiplicam contra a dura política imigratória do republicano.

Mais de mil pessoas protestaram pacificamente nas ruas de Los Angeles, novamente na quarta-feira, antes da segunda noite de toque de recolher no centro da cidade, imposto pela prefeitura para evitar saques e vandalismo. "O toque de recolher permanece em vigor esta noite (...) para impedir que pessoas mal-intencionadas se aproveitem da escalada caótica do presidente", escreveu a prefeita democrata Karen Bass, na quarta-feira, no X.