Investigação revela que grupo Wagner sequestrou e torturou civis no Mali, país de onde anunciou sua retirada

Alguns sobreviventes descreveram ter sido submetidos a simulações de afogamento, espancados com cabos elétricos e queimados com pontas de cigarro. A investigação revela uma série de abusos: "sequestros, prisões arbitrárias, falta de contato com o mundo exterior e tortura sistemática ? às vezes até a morte".

O coletivo identificou seis locais de detenção ? Bapho, Kidal, Nampala, Niafunké, Sévaré e Sofara ? onde o grupo paramilitar russo manteve civis presos entre 2022 e 2024, mas o número pode ser "muito maior", segundo a Forbidden Stories.

O trabalho investigativo foi realizado em colaboração com o canal francês France 24 (mesma empresa da RFI) o diário francês Le Monde e o site russo independente IStories.

Violações dos direitos humanos

Desde os dois golpes de estado em 2020 e 2021 que levaram a junta liderada pelo general Assimi Goïta ao poder, o Mali rompeu sua aliança com a França para se voltar militar e politicamente para a Rússia, principalmente recorrendo aos serviços de Wagner, para ajudar na luta contra os grupos jihadistas que mataram milhares de pessoas no seu território.

Na sexta-feira, um canal do Telegram afiliado ao grupo anunciou que os paramilitares deixariam o Mali. Seus membros serão integrados a unidades do Africa Corps, organização sob o controle do Ministério da Defesa russo.