Militante brasileiro preso em Israel por tentar furar bloqueio a Gaza está a caminho da deportação

Doze militantes saíram em 1° de junho da Itália a bordo do veleiro Madleen para a Faixa de Gaza. Eles foram presos, após a abordagem do barco na segunda-feira de manhã pela Marinha israelense, a cerca de 185 quilômetros da costa do território palestino.

Quatro deles - a sueca Greta Thunberg, dois franceses e um espanhol - voltaram para seus países na terça-feira, após aceitarem a expulsão de Israel.

Os 12 militantes são proibidos de entrar em Israel pelos próximos 100 anos, indicou a ONG.

(RFI e AFP)