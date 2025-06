Um passageiro sobrevive ao desastre com avião da Air Índia em Ahmedabad

Por sua vez, a agência reguladora da aviação dos EUA (FAA) havia anunciado anteriormente que estava em contato com o NTSB a respeito da queda do Boeing 787-8 Dreamliner com 242 pessoas a bordo. A aeronave foi entregue à Air India no início de 2014.

"Quando ocorre um incidente no exterior, o governo local lidera a investigação. Caso seja necessária assistência, o NTSB é o representante oficial dos Estados Unidos e a FAA fornece suporte técnico", explicou a Administração Federal de Aviação (FAA) em comunicado.

A agência afirmou ainda estar "preparada para enviar imediatamente uma equipe em coordenação com o NTSB".

"Estamos profundamente tristes com o trágico acidente da Air Índia hoje em Ahmedabad. Nossos pensamentos estão com as famílias e entes queridos de todos os afetados", publicou Chris Rocheleau, administrador interino da FAA, no X.