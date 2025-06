Após tragédia em escola, França anuncia medidas para identificar transtornos mentais entre estudantes

A morte a facadas de uma inspetora de uma escola por um aluno no nordeste da França na terça-feira (10) chocou o país. O caso é o último de uma série de violências que vêm sendo registradas em estabelecimentos de ensino. Em reação, o governo francês anunciou, nesta sexta-feira (13), medidas preventivas para combater as violências, entre elas, um protocolo para a detecção de problemas psicológicos e psiquiátricos em menores.

O desafio é imenso, mas a ministra francesa da Educação, Elisabeth Borne, garante que essa é uma das pistas para lutar contra a onda de violência em escolas do país. "Estamos trabalhando com o Ministério da Saúde para reforçar a identificação de jovens em dificuldade", afirmou nesta sexta-feira, após uma visita a uma escola primária em Saint-Quentin, no norte da França.

Borne prevê que até o final do ano cada estabelecimento de ensino da França será equipado com "um protocolo de identificação e gerenciamento de situações de sofrimento psicológico entre jovens". "Se um jovem for detectado pela Educação Nacional e apresentar problemas psicológicos, psíquicos ou até psiquiátricos, deve haver uma forma de prioridade em seu atendimento para garantir seu acompanhamento, especialmente nos centros médicos psicológicos", reiterou.