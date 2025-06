Casa Branca e estado da Califórnia travam batalha judicial em meio a onda de protestos

Na maioria, as manifestações ocorrem de forma pacífica e em uma área muito pequena do centro, nos arredores da prefeitura e do centro de detenção federal.

Este sábado (14) deve ser intenso em todos os Estados Unidos. De um lado, grandes protestos estão sendo organizados em várias cidades, com manifestantes se opondo às recentes ações do ICE (polícia de imigração) e à presença de forças federais nas ruas.

De acordo com os organizadores do movimento "No Kings" (Sem Reis, em tradução livre), estão sendo programados protestos em cerca de 2.000 locais em todo o país. A expectativa é que seja o maior protesto deste segundo mandato de Trump, e os líderes locais fazem apelos para que seja pacífico e não dar munição ao presidente republicano.

Neste mesmo dia, Washington se prepara para uma parada militar em comemoração aos 250 anos do Exército dos EUA que coincide com o aniversário de 79 anos do presidente Donald Trump, o que deve atrair apoiadores do governo e aumentar ainda mais a polarização.

Mundial de Clubes

No sábado acontece também a abertura da Copa do Mundo dos Clubes, na qual participam 32 times sendo quatro brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras e há expectativa de que agentes de imigração realizem batidas nos estádios durante os jogos.