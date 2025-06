Cúpula dos Oceanos fortalece acordos internacionais, mas deixa de fora fósseis e financiamento

A Cúpula da ONU sobre os Oceanos foi encerrada nesta sexta-feira (13) em Nice, com avanços rumo à melhor proteção do alto mar e medidas mais rigorosas sobre a exploração dos fundos marinhos, a poucas semanas de difíceis negociações no âmbito da agência internacional que trata sobre o tema (ISA). Mas a ausência de um financiamento significativo para a preservação dos mares e de menções sobre os combustíveis fósseis deixaram ambientalistas e líderes de Estados insulares com a sensação de que o evento termina sem uma resposta para questões cruciais.

Esta conferência de Nice, a terceira da ONU sobre oceanos, foi a maior em termos de participação, com 64 chefes de Estado e de governo, reunidos no sul da França. A promessa de ratificação do Tratado de Alto Mar por 50 países, assinada na abertura do evento na segunda-feira (9), aumenta as esperanças de uma rápida entrada em vigor deste acordo internacional destinado a proteger melhor as águas internacionais.

Rebecca Hubbard, da Aliança de Alto Mar, um grupo de cerca de 50 ONGs, celebrou um "progresso incrível" no tema. A primeira Conferência sobre Alto Mar (COP) poderá ocorrer em meados de 2026, de acordo com o embaixador francês para os Oceanos, Olivier Poivre d'Arvor. O tratado só entrará em vigor 120 dias após a 60ª ratificação. O Brasil deseja fazê-lo até o fim deste ano.