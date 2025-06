França: estrangeiros e advogados denunciam menos admissões e mais expulsões contra migrantes

"Supostas ameaças à ordem pública são invocadas pelas autoridades de seguança para justificar as OQTF", afirma a advogada. "As centrais de polícia precisam apresentar números, as decisões estão cada vez mais aleatórias, não conseguimos entendê-las", avalia a advogada Fabienne Griolet, que também observa um aumento de "recusas implícitas", ou seja, pedidos de regularização sem resposta.

Uma fonte revelou à AFP que hoje "as recusas de visto são sistematicamente acompanhadas de uma OQTF", o que nem sempre acontecia antes. Essa diretriz impõe um risco adicional às pessoas que se apresentam às autoridades para solicitar regularização.

Entre novembro de 2024 e abril de 2025, as autorizações de residência excepcionais (AES) caíram 24% em comparação com o mesmo período do ano anterior, assim como os vistos de longa duração, que diminuíram 7%, segundo o Ministério do Interior.

Quanto às OQTFs, de 79.950 emitidas em 2015, o número subiu para 128.250 em 2024, de acordo com dados do Eurostat.

Comparando o período de outubro de 2024 a abril de 2025 com o mesmo intervalo do ano anterior, os dados mais recentes do Ministério do Interior sugerem uma estabilização, com uma leve queda de 4%.

Ministro endureceu regras para quem quer viver na França

A antiga circular, documento que determina as regras para a concessão de documentos no país, permitia regularizar mais de 30 mil pessoas sem documentos por ano, mas o ministro Bruno Retailleau apertou o cerco e prometeu o fim das "regularizações em massa", nas palavras dele.