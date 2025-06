França: marcha silenciosa homenageia funcionária de escola morta por aluno de 14 anos

Para "simbolizar a alegria de viver de Mélanie", os participantes foram convidados a vestir roupas coloridas, conforme mensagem divulgada pela prefeitura no Facebook, que também pediu que não houvesse manifestações políticas. Muitos usavam camisetas brancas com o rosto sorridente da jovem de 31 anos estampado.

A tragédia, que tirou a vida dessa ex-cabeleireira na pequena cidade de Nogent, região metropolitana da capital, e deixou um filho de quatro anos, abalou profundamente os meios político e educacional. Essa cidade de 3.500 habitantes, normalmente "muito tranquila", segundo a prefeitura, está abalada há quatro dias.

"Ela estava no lugar errado, na hora errada. E ainda por cima (o acusado) não tem remorso. Vai para a prisão e depois vai sair", desabafou Priscilla, uma jovem que segurava um buquê de flores brancas no percurso em homenagem à Mélanie. A vítima, que havia se reconvertido como assistente de educação, trabalhava no colégio desde setembro do ano passado.

"Essa marcha é nossa" e foi organizada "da forma mais próxima possível do que Mélanie teria desejado", destacou no Facebook Océane Remongin, enteada da vítima.

Uma vaquinha online organizada por seus familiares arrecadou mais de € 20 mil até a tarde desta sexta-feira.

Menor assassino pode pegar até 20 anos de reclusão criminal

O adolescente de 14 anos, detido pelo assassinato, foi indiciado na noite de quinta-feira (12), em Dijon, a 130 km de Paris, por "assassinato de pessoa encarregada de missão de serviço público", e colocado em prisão preventiva na ala de menores de um centro de detenção.