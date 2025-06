"França reafirma direito de Israel de se proteger", escreve Macron após telefonema com Netanyahu

Macron conversou nesta sexta-feira (13) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bem como com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o rei da Jordânia, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, o emir do Catar, o chanceler alemão e o primeiro-ministro britânico. À tarde, ele teve uma conversa telefônica com o premiê israelense Benjamin Netanyahu, com quem as relações estavam tensas nos últimos meses devido às condenações da França ao bloqueio humanitário imposto por Israel a Gaza e à determinação de Paris em reconhecer um Estado palestino.

"A França reafirma o direito de Israel de se proteger e garantir sua segurança", declarou nesta sexta-feira Emmanuel Macron após os ataques israelenses ao Irã, lembrando que já havia "condenado várias vezes" o programa nuclear iraniano.

"Para não colocar em risco a estabilidade de toda a região, faço um apelo às partes para exercerem a máxima contenção e busquem a desescalada", acrescentou o presidente francês na rede X. Macron deve realizar uma coletiva de imprensa no final da tarde no Palácio do Eliseu, sede da Presidência francesa.