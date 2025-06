Israel ataca o Irã: nova fase do conflito regional e os cenários que se desenham

Israel demonstrou que é capaz de operar com ampla liberdade no espaço aéreo e no território iraniano, destacou o especialista em Oriente Médio. Segundo analistas militares franceses, cerca de 200 caças e 350 bombas foram utilizados na primeira fase do ataque, além do apoio de submarinos.

França em posição delicada

Colunistas do canal BFMTV destacaram o caráter arriscado da operação, realizada sem respaldo de um mandato internacional, e alertaram para o risco de enfraquecimento das alianças ocidentais na região. Um ex-diplomata francês afirmou que a França se vê dividida entre sua solidariedade com Israel e seu compromisso com o direito internacional. Vários analistas também observaram que a ausência de uma resposta imediata dos Estados Unidos pode ser interpretada como um sinal verde tácito às ações israelenses.

No canal LCI, especialistas em segurança afirmaram que a morte de figuras-chave do programa nuclear iraniano pode retardar as ambições de Teerã, mas também intensificar o desejo de vingança do regime. Em meio à paralisia diplomática no Conselho de Segurança da ONU, Israel teria aproveitado uma janela estratégica para agir.

Mensagem política forte

Para o jornal Le Figaro, ao eliminar figuras centrais do regime iraniano, como o general Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária, e o general Ali Bagheri, comandante das Forças Armadas, Israel envia um recado direto ao líder supremo Ali Khamenei ? já colocado em segurança ? e demonstra sua capacidade de atingir o coração do regime.