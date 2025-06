Líderes mundiais pedem "contenção" para evitar conflito regional após ataque de Israel ao Irã

O sultanato de Omã, mediador entre EUA e Irã nas negociações nucleares, classificou o ataque israelense como uma "escalada perigosa" que ameaça "excluir soluções diplomáticas" e comprometer a estabilidade regional.

A China declarou estar "muito preocupada com o ataque israelense ao Irã" e "com as graves consequências que essa iniciativa pode causar". O país se opõe a "qualquer violação da soberania, segurança e integridade territorial do Irã", segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

A Índia "pede a ambas as partes que evitem qualquer escalada", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Randhir Jaiswal. Ele destacou que "existem canais para o diálogo e a diplomacia, e eles devem ser utilizados".

O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão condenou "veementemente" os ataques israelenses e expressou "solidariedade" com o Irã. A Turquia pediu que Israel "cesse imediatamente suas ações agressivas", que "podem levar a novos conflitos", segundo a chancelaria do país.

"É extremamente lamentável que medidas militares tenham sido tomadas", declarou o ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeshi Iwaya, acrescentando que Tóquio "pede a todas as partes envolvidas a exercerem a máxima contenção".

Rússia condena "escalada das tensões"

A Rússia também demonstrou "preocupação" após os ataques realizados por Israel contra instalações nucleares e militares no Irã, denunciando a "forte escalada das tensões" no Oriente Médio. "A Rússia condena a forte escalada das tensões", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado por agências de notícias russas, acrescentando que o presidente Vladimir Putin estava sendo "informado em tempo real" sobre os acontecimentos.