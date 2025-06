Macron alerta para risco nuclear iminente e culpa Irã por desestabilização no Oriente Médio

O presidente francês Emmanuel Macron afirmou, nesta sexta-feira (13), que o Irã tem "grande responsabilidade na desestabilização de toda a região" do Oriente Médio e advertiu que o país está "próximo de um estágio crítico" que pode permitir a produção de armas nucleares. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Eliseu, após os ataques de Israel contra alvos militares e nucleares em território iraniano. Emmanuel Macron também anunciou reforço da segurança nacional e desaconselhou viagens ao Oriente Médio.

"O risco de uma corrida do Irã em direção à arma nuclear ameaça a região, a Europa e, de forma mais ampla, a estabilidade global", declarou Macron. "A questão nuclear iraniana é grave, uma questão existencial. Deve ser resolvida por meio da negociação e da retomada do diálogo", enfatizou. "Não podemos viver em um mundo em que o Irã detenha a bomba atômica. Trata-se de uma ameaça existencial e um risco direto à segurança de todos nós."

Consequências econômicas

Durante a coletiva de imprensa, o presidente francês Emmanuel Macron alertou que o atual agravamento das tensões no Oriente Médio ? com os bombardeios israelenses em larga escala contra o Irã e a ameaça de retaliação por parte de Teerã ? pode ter repercussões além da esfera geopolítica.