'Portas do inferno vão se abrir', diz novo líder militar do Irã; Israel mobiliza reservistas

O novo comandante da Guarda Revolucionária, força ideológica das Forças Armadas do Irã, Mohammad Pakpour, prometeu nesta sexta-feira (13) "as portas do inferno" e "consequências destruidoras" a Israel, em resposta a ataques contra território iraniano. Israel anuncia mobilização massiva de reservistas em todo o país.

"O regime sionista, criminoso e ilegítimo, enfrentará um destino amargo e doloroso, com consequências imensas e devastadoras", declarou Pakpour, segundo a agência estatal Irna.

"As portas do inferno em breve se abrirão para esse regime", acrescentou ele, que substitui Hossein Salami, morto em um ataque israelense.