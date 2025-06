Quais os cenários de uma possível retaliação do Irã contra Israel?

Lançamento direto de mísseis

Segundo analistas ouvidos pelo The Times e o Wall Street Journal, o Irã mantém o maior arsenal de mísseis balísticos do Oriente Médio, com alcance de até 2.000 km ? suficiente para atingir alvos em todo o território israelense.

Teerã poderia lançar uma ofensiva direta com mísseis de curto e médio alcance contra instalações militares, centros urbanos ou infraestruturas estratégicas em Israel.

O risco, neste caso, seria a interceptação pelos avançados sistemas de defesa israelenses (como o Domo de Ferro e o Arrow 3). Além disso, tal ofensiva poderia desencadear rapidamente um conflito regional de grandes proporções.

Ação através de aliados e milícias

O Irã dispõe de um extenso eixo de aliados armados na região, que inclui o Hezbollah (Líbano), com mais de 100 mil foguetes; os houthis (Iêmen), que já lançaram drones e mísseis contra Israel e milícias xiitas no Iraque e na Síria, com histórico de ataques a bases americanas.