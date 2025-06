"Quando abri os olhos, percebi que estava vivo", conta único sobrevivente de acidente áereo na Índia

"Vi que estava perto do chão e tinha espaço. Quando a porta do avião abriu, percebi que dava para escorregar e sair. Foi o que fiz", conta Vishwash Kumar Ramesh, o único sobrevivente da catástrofe aérea do voo 171 da Air India, na quinta-feira (12). O Boeing 787 Dreamliner, com 242 pessoas a bordo, caiu poucos segundos após decolar do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, no noroeste do país.Vishwah contou como foi seu resgate milagroso à emissora nacional DD.

O britânico Vishwash, de 40 anos, de origem indiana, embarcou na quinta-feira com seu irmão no Boeing 787, com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres. Morador da cidade de Leicester, no centro do Reino Unido, ele foi o único ocupante do Boeing a escapar da tragédia.

Vishwash estava sentado na parte dianteira à esquerda da aeronave, no assento 11A, próximo a uma das saídas de emergência. A imprensa local checou as informações no cartão de embarque exibido após o acidente.