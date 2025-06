Reação do Irã "não terá limites" após ataque de Israel, alertam Forças Armadas

Além dos amplos ataques da Força Aérea Israelense, o Mossad, o serviço secreto de Israel, conduziu uma série de operações secretas no Irã. Essas operações tiveram como objetivo atingir o sistema de mísseis balísticos e suas capacidades de defesa aérea. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, está conversando com aliados ao redor do mundo para explicar "a decisão de acabar com a ameaça iraniana".

Segundo o Irã, os ataques mataram o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e o comandante Gholam Ali Rashid, além de seis cientistas nucleares. O comandante do Estado-Maior do Exército, Mohamed Bagheri, também morreu no ataque, segundo a televisão estatal.

"Agora que o regime terrorista que ocupa Al Quds (Jerusalém) cruzou todas as linhas vermelhas, não há limites na resposta a este crime", afirmou o Estado-Maior do Exército em um comunicado.

O governo iraniano afirmou que os ataques israelenses justificam sua necessidade de avançar no enriquecimento de urânio e potencializar suas capacidades de mísseis.

"As Forças Armadas certamente vão responder a este ataque sionista", declarou Abolfazl Shekarchi, porta-voz do Estado-Maior iraniano. "O mundo agora entende melhor a insistência do Irã em seu direito de enriquecer urânio, à tecnologia nuclear e ao poder dos mísseis", afirmou a República Islâmica.

"Partimos para a ofensiva porque a hora havia chegado, chegamos a um ponto sem retorno. A história, tanto distante quanto recente, nos ensinou que, diante das ambições de nos destruir, não devemos abaixar a cabeça. Aviso que qualquer um que tentar nos desafiar pagará um preço alto", reagiu o chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir.