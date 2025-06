Rússia condena ataques israelenses que atingiram Irã e propõe mediação

O presidente russo, Vladimir Putin, "condenou" nesta sexta-feira (13) os ataques israelenses que atingiram o Irã ? aliado próximo de Moscou ?, classificando as ações como uma "escalada perigosa" que pode ter "consequências desastrosas" para o Oriente Médio. Putin conversou por telefone separadamente com o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, segundo um comunicado divulgado pelo Kremlin após as duas ligações.

"Vladimir Putin destacou que a Rússia condena as ações de Israel, que constituem uma violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional", informou a presidência russa.

Durante a conversa com Netanyahu, Putin "se declarou disposto a atuar como mediador para evitar uma nova escalada das tensões", alertando para "o risco de consequências desastrosas para toda a região". O presidente russo também ressaltou "a importância" de se alcançar uma "solução" para a questão do programa nuclear iraniano "por meios exclusivamente políticos e diplomáticos", em meio às negociações entre Irã e Estados Unidos sobre o tema.