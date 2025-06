Camboja e Tailândia avançam em entendimento sobre fronteira

As negociações entre os governos da Tailândia e do Camboja tiveram avanços neste sábado (14) sobre a antiga disputa de fronteira. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, Nikorndej Balankura, revelou que houve "progresso e entendimento mútuo" neste início das negociações. As reuniões que podem selar a paz na região acontecem em Phnom Penh, capital do Camboja.

Em entrevista coletiva, Nikorndej Balankura afirmou que as negociações continuarão no domingo. "O diálogo diplomático continua sendo o caminho mais eficaz", garantiu.

O assessor do Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, Prasas Prasasvinitchai, liderou a delegação tailandesa durante a reunião deste sábado, juntamente com a delegação de Phnom Penh, liderada pelo Ministro de Assuntos de Fronteira do Camboja, Lam Chea.