Caravana pró-Palestina saindo da Tunísia é retida na Líbia e na saída do Cairo

Nova ofensiva

Rompendo uma trégua de dois meses, Israel retomou a ofensiva em meados de março na Faixa de Gaza e intensificou suas operações militares em 17 de maio, com o objetivo declarado de libertar os últimos reféns do dia 7 de outubro, controlar todo o pequeno território entre Israel, Egito e Mediterrâneo, e destruir o Hamas, que governa a região desde 2007.

Mais de 55.207 palestinos, em sua maioria civis, foram mortos na ofensiva israelense de retaliação em Gaza, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 causou a morte de 1.219 pessoas do lado israelense, majoritariamente civis, segundo levantamento da AFP com base em dados oficiais. Das 251 pessoas sequestradas naquela ocasião, 54 permanecem em cativeiro em Gaza, incluindo, ao menos, 32 mortos, conforme as autoridades israelenses.