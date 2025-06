Conflito entre Israel e Irã continua e repercute no mundo

Porém, neste sábado, o Iraque comunicou aos governos do Irã e dos Estados Unidos que se manterá afastado deste conflito. Com estreitos laços políticos, econômicos e culturais com o Irã, o Iraque também mantém uma parceria estratégica com os Estados Unidos.

Um funcionário do alto escalão da segurança iraquiana confidenciou à AFP que Bagdá pediu à Teerã que evitasse atacar os interesses americanos no seu território. "Sim, o pedido foi feito e prometeram atender esta solicitação. O Irã foi compreensivo com o pedido do Iraque", disse a autoridade que optou pelo anonimato.

Antes das agressões de Israel, Teerã ameaçou atacar bases militares americanas no Oriente Médio se as negociações com Washington sobre o programa nuclear fracassassem.

(Com AFP)