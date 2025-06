Deputada democrata é assassinada no dia do desfile militar para celebrar Donald Trump

Aos manifestantes, Donald Trump prometeu responder com força, chamando-os "pessoas que odeiam o nosso país". Na sequência, a Casa Branca afirmou que "o presidente é, obviamente, a favor de protestos pacíficos".

"Não se curvem"

Na vanguarda da oposição ao presidente republicano, o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, pediu aos americanos que "resistissem e não se curvassem". Sobre o desfile militar, Newsom disse que "este é o tipo de coisa que se vê com Kim Jong-un, com Putin e com outros ditadores ao redor do mundo".

Os Estados Unidos estão mergulhados em profundas divisões políticas. Os democratas criticam Trump por sua política migratória drástica, seus ataques à educação e à imprensa, e a percepção de que ele viola os limites do poder Executivo.

"Neste momento crítico em que nos encontramos, este trágico evento aqui em Minnesota deve servir de lembrete para todos nós", disse o governador Tim Walz.