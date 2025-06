Musk perdeu mais que Trump com 'divórcio', dizem revistas francesas, que apostam em reconciliação

Para a publicação, Musk era útil para Trump porque canalizava a impopularidade, mas se tornou um estorvo, se desentendendo com membros do gabinete do presidente e se recusando a aprender as regras de Washington.

A gota d'água foi a ostensiva oposição de Musk ao projeto de lei de orçamento de Trump, que estende os créditos de impostos do primeiro mandato e corta despesas públicas com o Medicaid, o plano de saúde do qual dependem 70 milhões de americanos.

Tesla

A disputa custou caro também para a Tesla. Em 5 de junho, os tuítes trocados por Musk e Trump fizeram as ações da marca caírem 14%, mostrando como a imagem dos veículos elétricos está ligada à de seu dono.

Durante os meses de colaboração com a presidência americana, o milionário sul-africano assistiu impotente a imagem da marca ser manchada no mundo inteiro, com o aumento de atos de vandalismo contra os carros Tesla e suas concessionárias, levando até mesmo um grupo de proprietários franceses a processar Musk na Justiça.

Para L'Express, não há mais volta. Os insultos entre Trump e Musk foram longe demais, diz a revista, comparando a disputa com uma luta de MMA. O presidente americano, mais resiliente e mais bem armado que seu ex-melhor amigo, não é do tipo que releva. A perda de Elon Musk custará mais caro a Donald Trump do que parece, analisa a publicação, porque o magnata da tech tinha duas armas potentes para calar os dissidentes do partido Republicano.