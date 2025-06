Novo balanço aponta para 279 mortos na queda do Boeing 787 em Ahmedabad, noroeste da Índia

O acidente do Boeing 787 da Air India na quinta-feira em Ahmedabad, no noroeste da Índia, deixou pelo menos 279 mortos, sendo a catástrofe aérea mais fatal do mundo desde 2014, segundo um novo balanço divulgado no sábado (14).

Um total de 279 corpos ou partes de corpos foram levados ao hospital da cidade desde a tragédia, informou à AFP uma fonte policial sob condição de anonimato.

O balanço anterior indicava 265 vítimas, entre passageiros, tripulantes do avião e pessoas que foram atingidas no solo pela queda.