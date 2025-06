Presidente Lula se encontrará com premier canadense Mark Carney durante cúpula do G7

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, embarca nesta segunda-feira (16) para o Canadá, onde participará da reunião de cúpula do G7 ? grupo que reúne as principais nações industrializadas do mundo ? e falará de transição energética, COP30 e multilateralismo. O anúncio foi feito pelo governo do Planalto neste sábado (14). O brasileiro estará cara a cara com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas não há previsão de encontro bilateral entre os dois. Os recados de Lula ao chefe da Casa Branca devem ser passados a partir da breve intervenção que fará em sessão de almoço de trabalho do G7 com o restrito grupo de países convidados, que, além do Brasil, inclui África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México.

Vivian Oswald, correspondente da RFI no Rio de Janeiro

A ideia é manter a linha da política externa brasileira de evitar atritos diretos com Washington. Em sua intervenção, o presidente brasileiro deve se concentrar na transição energética, que é um dos temas de destaque do encontro, e fazer a ponte com a COP30, que acontece no Brasil este ano. Aí deve defender o multilateralismo como única solução para a mudança do clima, que é um problema global. Esta é questão que o distancia de Trump, que tem focado a sua política externa no unilateralismo e se afastado, cada vez mais, da agenda climática, sobretudo depois de ter deixado o acordo de Paris. Na França, onde esteve recentemente em visita de Estado, o brasileiro afirmou que convidaria Trump para a cúpula da COP30 em novembro em Belém.